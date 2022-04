Toestand Milan Vader (Jumbo-Visma) is stabiel na val over vangrail

Als mountainbiker eindigde Milan Vader vorig jaar nog 10e op de Olympische Spelen in Tokio.



De 26-jarige Nederlander waagt sinds dit jaar zijn kans op de weg en was in de Ronde van het Baskenland een van de beschermengels van Primoz Roglic.

In een afdaling tuimelde Vader vandaag over een vangrail naar beneden. De onfortuinlijke renner werd naar het ziekehuis van Bilbao overgebracht, waar hij meteen geopereerd werd.

Volgens de Nederlandse krant AD werden er meteen stents in de halsslagader van Vader geplaatst omdat die vernauwd zijn. Hij zou ook breuken hebben opgelopen aan zijn ruggenwervels, sleutelbeen en schouderblad.

Even was er sprake dat Vader in kritieke toestand was, maar ondertussen is zijn toestand stabiel.