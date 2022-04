Pechvogel Mads Pedersen verspeelt eindzege aan Olav Kooij na val in Circuit de Sarthe

Voor Mads Pedersen (Trek-Segafredo) is de slotetappe van het Circuit de Sarthe op een nachtmerrie uitgedraaid. De Deen kwam 4 km voor de streep ten val en eindigde op minuten. Olav Kooij (Jumbo-Visma) ontliep de valpartij, versloeg Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) in een sprint met z'n tweeën en is eindwinnaar.