Bahrain Victorious ontslaat Colombiaan Osorio, maar die wil daar niet van weten

Tegen VeloNews vertelde teammanager Milan Erzen: “Het is niet bij een ding gebleven. We kunnen niet accepteren wat hij heeft gedaan. Renners en personeel zijn door hem in moeilijke situaties gebracht. Dat heeft vooral te maken met onze coronaregels.”

Woensdag communiceerde Bahrain Victorious dat het contract van Alejandro Osorio verscheurd wordt. De ploeg geeft in een Twitter-bericht als reden het overtreden van de regels in zijn contract. Welke regels hij exact overtrad, zegt de ploeg niet.

De waarheid is dat ik me vanaf het begin niet welkom voelde bij Bahrain Victorious.

“We hadden wat problemen, maar die waren niet serieus. De advocaat heeft me aangeraden om er niet over te praten. Ik denk dat alles vooral komt door een taalbarrière, want in wedstrijd verstond ik niks van wat de ploeg zei. De onenigheid komt denk ik daardoor."

"De waarheid is dat ik me vanaf het begin niet welkom voelde bij Bahrain Victorious. De ploegen waar ik vandaan kwam voelden aan als familie, maar hier is het alleen maar werken, werken, werken. Daar begonnen de problemen."