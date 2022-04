"Ronald Koeman keert terug als bondscoach van Oranje na Wereldbeker 2022"

Van Gaal maakte al eerder bekend dat het WK 2022 zijn laatste kunststukje wordt als Oranje-coach. Eerder deze week maakte hij trouwens wereldkundig dat hij aan een agressieve vorm van prostaatkanker lijdt. Van Gaal adviseerde zelf Koeman bij de bond, schreef De Telegraaf gisteravond laat.



Koeman was van 2018 tot 2020 al eens coach van Nederland, de derde van het WK 2014. Na 2 gemiste eindtoernooien (Euro 2016 en Wereldbeker 2018) loodste de ex-speler van Ajax, PSV, Barcelona en Feyenoord het trotse Oranje naar Euro 2020. Hij speelde ook de finale van de Nations League (verlies tegen Portugal).



Euro 2020, dat met een jaar werd uitgesteld door corona, maakte hij niet mee. Hij koos in de zomer van 2020 voor grote clubliefde Barcelona, maar dat avontuur liep faliekant af. Hij kwam er op een moeilijk moment, moest vernieuwen en haalde na een moeilijk seizoen toch nog de Copa del Rey.



Dit seizoen moest hij afrekenen met het vertrek van Lionel Messi, met een vertimmerd en verjongd Barça vielen de resultaten tegen en moest Koeman in oktober ophoepelen. Bij Nederland kan hij nu zijn goede werk van enkele jaren geleden verderzetten.