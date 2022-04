Patro Eisden krijgt eindelijk licentie voor 1B: "Heel groot moment voor de club"

De voorbije jaren greep de ambitieuze Limburgse club naast het begeerde kleinood voor de 1B Pro League, omdat het niet aan de nodige financiële vereisten kon voldoen.



Daarom klonk de vreugde volop door in de mededeling vanochtend. "Dit is een heel groot moment voor de club en een enorm belangrijk signaal naar de hele entourage van Patro Eisden."



"Patro Eisden bedankt uitdrukkelijk de Licentiemanager voor zijn constructieve houding de voorbije maanden in een voor de club toch nog onbekend terrein, namelijk 1B."



De club staat momenteel tweede in 1e Nationale, op 3 punten van koploper Dessel. Dat kreeg geen licentie. De promotiestrijd kondigt zich nog zwaar aan. Olympic Charleroi (3e op 2 punten van Patro), Dender (4e op 2 punten), Knokke (5e op 3 punten), Luik (6e op 3 punten) en Heist (7e op 6 punten) doen nog allemaal mee om de knikkers.



De top 4 speelt een eindronde voor promotie naar 1B. Voorzitter Colley Parry was ook trots op de stap die de club zette. "Vanaf dag één is ons doel geweest dat Patro-supporters de club op het hoogst mogelijke niveau zien spelen. Dat we licentie voor 1B krijgen, is een belangrijke stap in de goede richting."



"We hebben de komende weken werk te doen om ons volgende doel te bereiken: onze plaats in de play-offs verstevigen."