Nummer 1 van de wereld Scottie Scheffler trekt droomjaar door met zege in Masters

Woods zinkt weg op dag 3. Het is niet de dag geworden van Tiger Woods. De vijfvoudige Masters-kampioen sloeg onder meer 2 dubbele bogeys, goed voor zijn slechtste rondje ooit op de Masters: 6 boven par. De golflegende zinkt daardoor uit de top 40. Zijn landgenoot Scottie Scheffler zit op rozen voor een eerste triomfboog in een major. De Amerikaan noteerde een rondje van 1 onder par. De grootste concurrentie krijgt hij uit Australische hoek: Cameron Smith staat 2e met 3 slagen achterstand. Ook hij won nog nooit een major. Voor Thomas Pieters zat de Masters er al op.



Zijn landgenoot Scottie Scheffler zit op rozen voor een eerste triomfboog in een major. De Amerikaan noteerde een rondje van 1 onder par. De grootste concurrentie krijgt hij uit Australische hoek: Cameron Smith staat 2e met 3 slagen achterstand. Ook hij won nog nooit een major.



Voor Thomas Pieters zat de Masters er al op.

Nummer 1 Scheffler ruikt het groene jasje, Tiger Woods in de subtop. Met een rondje van 5 onder par heeft Scottie Scheffler een reusachtige voorsprong uitgebouwd voor het slotweekend. De nummer 1 van de wereld begon minder goed, met 2 bogeys in zijn eerste 3 holes, maar met een reeks birdies zette hij dat nadien nog glorieus recht. Met 5 slagen voorsprong op de nummers 2 heeft Scheffler de grootste voorsprong op de Masters na 2 rondjes. De vorige 5 keer dat iemand zo'n grote voorsprong had, ging het maar 1 keer mis, in 1936. Voor Tiger Woods wordt het moeilijk om nog mee te doen om een 6e eindzege op de Masters. Met een rondje van 74 slagen deed hij het nog wel behoorlijk, zeker gezien zijn voorgeschiedenis, maar hij staat nu wel boven par in het klassement. Er staan na 2 dagen overigens maar 15 golfers onder par.



Met 5 slagen voorsprong op de nummers 2 heeft Scheffler de grootste voorsprong op de Masters na 2 rondjes. De vorige 5 keer dat iemand zo'n grote voorsprong had, ging het maar 1 keer mis, in 1936.



Voor Tiger Woods wordt het moeilijk om nog mee te doen om een 6e eindzege op de Masters. Met een rondje van 74 slagen deed hij het nog wel behoorlijk, zeker gezien zijn voorgeschiedenis, maar hij staat nu wel boven par in het klassement. Er staan na 2 dagen overigens maar 15 golfers onder par.

Thomas Pieters haalt de cut niet. Geen goeie Masters voor Thomas Pieters die ook in zijn tweede rondje nooit in zijn sas was. Pieters stapelde op de uitdagende course van Augusta opnieuw de bogeys op, met zelfs een double bogey. Met een rondje +8 deed hij uiteindelijk nog een slag slechter dan gisteren. Met +15 eindigt hij zo op de 86e plaats, niet genoeg om zich te plaatsen voor het slotweekend. Pieters is overigens in goed gezelschap, want ook grote namen als Jordan Spieth, Brooks Koepka, Xander Schauffele, Justin Rose, Bryson DeChambeau en Louis Oosthuizen haalden de cut niet.



Pieters is overigens in goed gezelschap, want ook grote namen als Jordan Spieth, Brooks Koepka, Xander Schauffele, Justin Rose, Bryson DeChambeau en Louis Oosthuizen haalden de cut niet.

Stewart Cink miste de cut niet, ondanks deze fraaie hole-in-one.

24-jarige staat aan de leiding. Aan de leiding staat de nog maar 24-jarige Zuid-Koreaan Im Sung-jae. De runner-up van 2020 had voor zijn openingsronde een slag minder nodig dan de Australiër Cameron Smith, die drie weken terug het Players Championship op zijn erelijst bijschreef. De derde plaats op twee slagen van de leider wordt gedeeld door de Chileen Joaquin Niemann, de Engelsman Danny Willett, die zich in 2016 de beste toonde, de Amerikaan Dustin Johnson, de 2020-kampioen en zijn landgenoot Scottie Scheffler, de nummer een van de wereld.

Thomas Pieters kent een moeilijke start in Augusta. Met een openingsronde van 79 slagen heeft Thomas Pieters niet meteen de verhoopte start genomen op de Masters. Pieters, die aan zijn derde Masters-deelname toe is, zag een aantal putts net niet in de cup verdwijnen. Op de holes elf en twaalf ging het ook fout waarna hij twee birdies in de cup zag verdwijnen. Op de laatste vier holes moest de nummer 33 op de wereldgolfranglijst nog twee bogeys en een dubbele bogey incasseren, wat hem niet verder bracht dan een ronde van 79 slagen, zeven over par en een gedeelde 84e plaats. Pieters zal in zijn tweede ronde sterk voor de dag moeten komen om zich te plaatsen voor de finaleronden.



Pieters, die aan zijn derde Masters-deelname toe is, zag een aantal putts net niet in de cup verdwijnen. Op de holes elf en twaalf ging het ook fout waarna hij twee birdies in de cup zag verdwijnen. Op de laatste vier holes moest de nummer 33 op de wereldgolfranglijst nog twee bogeys en een dubbele bogey incasseren, wat hem niet verder bracht dan een ronde van 79 slagen, zeven over par en een gedeelde 84e plaats.



Pieters zal in zijn tweede ronde sterk voor de dag moeten komen om zich te plaatsen voor de finaleronden.



Bemoedigende start voor Tiger Woods. Tiger Woods heeft zijn eerste officiële rondje in meer dan een jaar meteen onder par afgewerkt. Voor de ogen van vele duizenden golffans toonde Woods zich misschien wat roestig, maar hij bewees ook weinig van zijn talent ingeboet te hebben. Op de 6e hole tikte Woods zijn eerste birdie van het toernooi binnen, om 2 holes later daar zijn eerste bogey (+1) aan toe te voegen. Op de 13e en 14e herhaalde hij de birdie-bogey-combinatie, waardoor hij afstevende op een par-score voor de dag. Maar op de 16e hole, de Redbud, kon hij het water vermijden en toch nog een 3e birdie voor de dag meepikken, goed voor een rondje van 71 slagen, ofwel -1.



Op de 6e hole tikte Woods zijn eerste birdie van het toernooi binnen, om 2 holes later daar zijn eerste bogey (+1) aan toe te voegen. Op de 13e en 14e herhaalde hij de birdie-bogey-combinatie, waardoor hij afstevende op een par-score voor de dag.



Maar op de 16e hole, de Redbud, kon hij het water vermijden en toch nog een 3e birdie voor de dag meepikken, goed voor een rondje van 71 slagen, ofwel -1.

De sterke afslag van Tiger Woods op de 16e hole.

Een massa volk moedigde Tiger Woods aan.

