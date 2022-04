Nederlandse topper Suzanne Schulting mist het WK shorttrack door coronabesmetting

17:40

17 uur 40. Geen Suzanne Schulting. Suzanne Schulting zal er morgen niet bij zijn als het WK shorttrack van start gaat. De Nederlandse wou in Canada haar 5 (!) wereldtitels verdedigen, maar een coronabesmetting gooit roet in het eten. Het is in ieder geval een straffe concurrente minder voor Hanne Desmet, al zal ze als goeie vriendin van Schulting toch liever een eerlijke strijd gezien hebben. Desmet zelf is maar net op tijd hersteld van een coronabesmetting voor dit WK. .