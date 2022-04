Lorena Wiebes kroont zich in Scheldeprijs opnieuw tot sprintkoningin, Julie De Wilde 7e

De Scheldeprijs - of eerbiediger: "het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters" - werd vandaag voor de tweede keer op rij gewonnen door Lorena Wiebes. De Nederlandse van Team DSM liet de tegenstand in een massasprint weer alle kleuren van de regenboog zien. Consonni en Barbieri mochten mee op het podium, onze landgenote Julie De Wilde is de eerste Belgische.