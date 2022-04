Lokeren-Temse wil met nieuwe coach Jean-Pierre Vande Velde dit seizoen nog promoveren

Chris Janssens werd in november bedankt voor bewezen diensten door de tegenvallende resultaten bij de ambitieuze amateurklasser, Urbain Spaenhoven moest enkele weken geleden plaatsmaken, omdat hij niet de vereiste trainerspapieren had om een club in 1e Amateur te coach. Dat stond in de weg van een licentie.



Bij Vande Velde is dat niet het geval. De 67-jarige is niet alleen een kenner van het amateurvoetbal, maar ook van het professionele voetbal. De laatste club die hij onder zijn hoede had, was tweedenationaler SK Londerzeel (2019), maar we kennen hem vooral van zijn voetbalsprookje bij FC Dender EH begin deze eeuw.



Hij bracht Dender toen in 2 seizoenen van derde naar eerste klasse. Op het hoogste niveau was hij ook aan de slag bij KV Oostende (2008-2009) en OH Leuven (2009-2010). Later keerde hij nog 2 keer terug naar de club van zijn hart, Dender.