FIFA: "Matchen van 100 in plaats van 90 minuten op het WK? Geen sprake van!"

Op het laatste WK voetbal in Rusland was tijdrekken een van de vervelendste plagen, denken we maar aan de slotfase van België-Frankrijk. De FIFA stelde ook vast dat de effectieve speeltijd de voorbije jaren is gedaald.

Volgens de Corriere dello Sport zouden er daarom vergevorderde plannen zijn om een match uit te breiden van 90 naar 100 minuten.

Bij de FIFA kwamen ze dezelfde dag nog met een ontkennend statement: "We willen graag duidelijk maken dat er geen veranderingen doorgevoerd zullen worden aan de regels over de speelduur op het WK in Qatar of elke andere competitie."