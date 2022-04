BEKIJK: Tiger Woods werkt veelbelovend eerste rondje af op de Masters

Tiger Woods heeft zijn eerste officiële rondje in meer dan een jaar meteen onder par afgewerkt. Voor de ogen van vele duizenden golffans toonde Woods zich misschien wat roestig, maar hij bewees ook weinig van zijn talent ingeboet te hebben. Op de 6e hole tikte Woods zijn eerste birdie van het toernooi binnen, om 2 holes later daar zijn eerste bogey (+1) aan toe te voegen. Op de 13e en 14e herhaalde hij de birdie-bogey-combinatie, waardoor hij afstevende op een par-score voor de dag. Maar op de 16e hole, de Redbud, kon hij het water vermijden en toch nog een 3e birdie voor de dag meepikken, goed voor een rondje van 71 slagen, ofwel -1.

09 uur 20. Thomas Pieters mag in Augusta zijn eerste ronden afwerken in het gezelschap van Harold Varner III en Sergio Garcia. De Spanjaard won in 2017 de Masters, zijn enige zege in een major. .