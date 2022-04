AA Gent beraadt zich over "verdere stappen"na controversieel doelpunt Cercle

Het duel in Jan Breydel tussen AA Gent en Cercle Brugge begon met een indrukwekkend eerbetoon voor Miguel Van Damme, de doelman van Cercle die vorige week overleed.

De match zelf begon meteen met vuurwerk. Tarik Tissoudali zette Gent na amper drie minuten op voorsprong, maar Cercle maakte vrijwel onmiddellijk gelijk dankzij Thibo Somers. Hij trapte, al dan niet vanuit buitenspel, de 1-1 binnen na een hoekschop.

"Zoals intussen bekend, was er een probleem met een van de camera's die ervoor moet zorgen dat buitenspelfases correct beoordeeld kunnen worden. Het Departement Arbitrage heeft ons bevestigd dat de cameraman van MediaPro niet tijdig op zijn positie was, omdat hij voor aanvang van de wedstrijd ook ingezet werd bij het filmen van het eerbetoon aan Miguel Van Damme" schrijft Gent op zijn website.

Daardoor lukte het de VAR niet om de buitenspellijn te trekken. Volgens het Departement Arbitrage werd de procedure correct gevolgd. “Omdat ook met het blote oog niet te zien was of dit al dan niet buitenspel was, kon de VAR niet anders dan de beslissing op het veld volgen."