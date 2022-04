De Scheldeprijs, ook wel het officieuze WK voor de sprinters genoemd, staat vandaag op het programma. Voor de 110e editie van de Antwerpse klassieker boksten we de Sporza Sprinter Tinder in elkaar. De vraag is niet of je met deze snelle mannen op date wil, maar wel of ze ooit de snelste waren op de Churchilllaan in Schoten.