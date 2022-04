Quinten Hermans heeft eerste WorldTour-podium beet: "De komende dagen probeer ik het opnieuw"

Quinten Hermans was na zijn veldritseizoen nog maar aan zijn vijfde koersdag toe, maar sprintte op de oplopende aankomststrook in Viana toch naar de eerste podiumplek in de WorldTour uit zijn carrière. Enkel Alaphilippe en (ex-crosser) Fabien Doubey finishten voor de 26-jarige renner.

"Mijn ploeggenoten hebben er alles aan gedaan om me te helpen, want we wisten dat de licht hellende sprint hier me goed zou liggen", zei Hermans na afloop.

"Remco Evenepoel zorgde voor een heel hoog tempo in de slotkilometers, waardoor het een waar gevecht was voor het wiel van Alaphilippe. Ik slaagde erin om een paar posities achter hem plaats te nemen en naar mijn eerste top 3 in een WorldTour-wedstrijd te sprinten."

"Een podiumplaats in deze Ronde van het Baskenland is een mooi resultaat. Deze wedstrijd hoog aangeschreven."

Hermans kijkt met ambitie uit naar de volgende ritten in het Baskenland, een koers waar hij zich ook vorig jaar al liet opmerken: "Ik ben trots op de sprint die ik in de benen had en probeer het in de volgende ritten opnieuw. Wie weet wat mogelijk is met een betere uitgangspositie?"