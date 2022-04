Wereldbeker wakeboarding in Knokke-Heist haalt wereldtop naar België: stunten en bibberen op het water

Wakeboarden is in 1985 ontstaan in de Verenigde Staten, waar een ervaren surfer, Tony Finn, het concept ontwikkelde. Hij gebruikte een mini-surfplank waar je met beide voeten aan vasthangt, om dan aan een kabel voortgetrokken te worden.

Het is een zeer technische sport waar je in anderhalve minuut alles uit de kast moet halen. Door deze ontwikkelde snelheid spreekt het vooral een jong publiek aan. De deelnemers scheuren voort over het water om zoveel mogelijk punten te behalen. Hoe moeilijker de tricks, hoe meer punten ze van de jury vergaren.

De omstandigheden in Knokke-Heist waren verre van ideaal. Met de ijskoude temperaturen en de striemende wind die ongenadig blies over de vroegere Put van de Cloedt in Knokke-Heist. Voor Europees kampioen Max Milde was het flink schrikken, hij was net overgevlogen vanuit het warme Turkije.

Ook de Belgische kampioenen Louis Eggerickx en Pauline Appelmans, die de jongste jaren fantastisch uit de verf komen streden mee. De jonge wakeboarders kwamen recht van het hete Egypte naar de Belgische vrieskou.

“Deze winter ben ik naar El Gouna in Egypte geweest om mij optimaal voor te bereiden”, vertelt Eggerickx, die nog herstelt van een schouderblessure, al gaat het volgens hem “de goede kant uit”.