Van speler die hartprobleem overwon tot Belgische spits van 3 miljoen: de kampioenen van Westerlo voorgesteld

LUKAS VAN EENOO (Middenvelder, Belg, 31 jaar, 26 matchen, 4 goals) Aanvoerder en onmisbare pion. Kwam in alle 26 competitiewedstrijden in actie. Zit net als bij Cercle Brugge al over de 100 wedstrijden in het shirt van Westerlo. Maalt ook met zijn auto veel kilometers, want is een honkvaste West-Vlaming.



KYAN VAESEN (Aanvaller, Belg, 20 jaar, 24 matchen, 4 goals) Zoon van ex-prof Nico Vaesen. Daarom ook geboren in Engeland, want papa verdedigde het doel van Huddersfield. Een echt Westels jeugdproduct.

THOMAS VAN DEN KEYBUS (Middenvelder, Belg, 20 jaar, 25 matchen, 1 goal)



Club Brugge-huurling en benjamin van de ploeg. De centrale middenvelder debuteerde al op 19-jarige leeftijd in de Champions League tegen Zenit Sint-Petersburg.

TUUR DIERCKX (Middenvelder, Belg, 26 jaar, 7 matchen, 3 goals)



Een bekende naam gezien zijn verleden bij onder meer Club Brugge en Antwerp. Begon flitsend aan het seizoen bij Westerlo met 3 goals en evenveel assists in 7 matchen. Vervolgens sloeg het noodlot toe: Dierckx scheurde zijn kruisbanden.

PIETRO PERDICHIZZI (Verdediger, Belg, 29 jaar, 21 matchen, 1 goal) Eindelijk is de vloek doorbroken. Vertrok in 2016 bij Antwerp en zag de club het volgende seizoen promoveren. Bij Union - waar hij 6 seizoenen speelde - gebeurde exact hetzelfde. Met Westerlo is het nu wél raak.

MAXIM DE CUYPER (Verdediger, Belg, 21 jaar, 23 matchen, 4 goals)



Wordt gehuurd van Club Brugge. Begon dit seizoen als winger maar evolueerde naar de linksachter positie. Maakte zijn professionele debuut tegen Manchester United in de Europa League.

RUBIN SEIGERS (Verdediger, Belg, 24 jaar, 24 matchen, 0 goals)



Behoorde tot de "Bronzen Lichting" die 3e eindigde op het WK onder 17. Het Genkse jeugdproduct debuteerde onder Clement als doublure van Maehle.

EDISSON JORDANOV (Verdediger, Bulgaar, 28 jaar, 20 matchen, 1 goal) Als groot talent ooit opgepikt door Dortmund. Speelde - behoudens twee oefenmatchen onder Jürgen Klopp - evenwel nooit voor de eerste ploeg. Kwam wel 67 keer in actie voor het tweede elftal. Geboren in Duitsland maar gekozen voor de Bulgaarse nationale ploeg. Driemaal landskampioen in Luxemburg met F91 Dudelange.

DAVID JENSEN (Doelman, Deen, 30, 25 matchen, 10 clean sheets) Van New York naar de Kempen. Het is de stap die de Deense doelman afgelopen zomer maakte. Wordt gehuurd van het Amerikaanse NY Red Bull. Die club kwam het op het spoor na een succesvolle periode bij Utrecht, waar hij een publiekslieveling was. Complete keeper.

LYLE FOSTER (Aanvaller, Zuid-Afrikaan, 21 jaar, 22 matchen, 4 goals) De Zuid-Afrikaanse international heeft al een verleden in het Belgische voetbal. Speelde in 2019-2020 een seizoen voor Cercle Brugge in 1A. De spits werd dit seizoen uitgeleend door het Portugese Vitoria Guimaraes.

ERDON DACI (Aanvaller, Noord-Macedoniër, 23 jaar, 23 matchen, 9 goals)



Is met zijn 9 doelpunten de topscorer van de ploeg. Werd al opgeroepen voor het nationale elftal, maar wacht nog op speelminuten.

JAN BERNAT (Middenvelder, Slovaak, 21 jaar, 25 matchen, 8 goals) Een groot talent. Koppelt creativiteit aan scorend vermogen. Loodste zijn jeugdclub MSK Zilina eerst nog twee voorrondes van de Conference League alvorens naar Westerlo te verkassen. Ook Sloveens jeugdinternational.

NOEL SOUMAH (Verdediger, Senegalees, 27, 12 matchen, 1 goal) Versierde in 2016 een droomtransfer van WS Brussel naar KAA Gent. Alleen veranderde dat snel in een nachtmerrie nadat een hartafwijking was vastgesteld. Even leek een profcarrière verleden tijd. Maar na een behandeling blies de verdediger bij Westerlo zijn loopbaan nieuw leven in.