Ploegleider van Pogacar luidt alarmklok: "2e kasseistrook in de Tour is levensgevaarlijk"

"Gekkenwerk is het. Tegen 60 à 65 km/u naar beneden duiken op kasseien... En dat in de hectiek van de Tour. Eigenlijk hoort deze kasseistrook in geen enkele wedstrijd thuis."





Aart Vierhouten, ploegleider van Tadej Pogacar, wist niet wat hij zag toen hij met zijn Sloveense kopman de kasseistroken van de 5e Tour-etappe verkende.

"Ik ben verbaasd over de tweede strook. Die had ik nooit in het parcours opgenomen als ik organisator was."



"De kasseistrook loopt naar beneden. Er zijn geen uitwijkmogelijkheden links en rechts van de strook. Dat staat haaks op de veiligheid waar de laatste tijd zo op gehamerd wordt."

"Ik begrijp niet waarom deze strook op het parcours ligt. Je gaat er enkel maar gevaren mee opzoeken."