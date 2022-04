Peter Vandenbempt: "Het voetbal heeft zich nog eens van zijn allerbeste kant laten zien"

In zijn terugblik op de voorlaatste speeldag in onze voetbalcompetitie staat Peter Vandenbempt stil bij de prestaties van Anderlecht, AA Gent en Antwerp. De voetbalwereld verdient een pluim voor het eerbetoon aan Miguel Van Damme. Aan de nieuwe baas van de Pro League vraagt onze commentator om het been stijf te houden.

Als Anderlecht het nu nog weggeeft...

Met een ruime overwinning tegen Charleroi heeft Anderlecht zich weer in de top 4 genesteld. Charleroi voetbalde ontstellend zwak, maar Anderlecht vooral indrukwekkend goed. Met energiek, gedisciplineerd en collectief teamwork heeft het de tegenstander versmacht. Vooral in het eerste halfuur zat alles erin: agressiviteit, snel voetbal, heerlijke combinaties, veel beweging, veel diepgang... en technisch was het verzorgd. Dat zien ze graag in het Astridpark.

Anderlecht moet het nu zondag wel afmaken tegen KV Kortrijk. Die ploeg zit nog niet in vakantiemodus, vraag het maar aan KV Mechelen, maar het nog weggeven zou onvergeeflijk zijn voor Anderlecht.

Het Belgische voetbal heeft zich nog eens van zijn allerbeste kant laten zien

AA Gent liet 2 punten liggen bij Cercle Brugge- (2-2), maar dat was geen gewone wedstrijd. Voor de match nam het stadion uitgebreid afscheid van Miguel Van Damme. Een heel erg mooi eerbetoon was het.

Ook in andere stadions stonden ze stil bij het afscheid van de doelman. En zo heeft het Belgische voetbal zich nog eens van zijn allerbeste kant laten zien.

Van Damme was in de eerste plaats een vader, een echtgenoot, een zoon en een vriend. Die Miguel Van Damme is onvervangbaar, want voetballers of doelmannen zullen er altijd zijn.

Een goed Gent hoort thuis in Play-off I

De eerste minuten van de wedstrijd was duidelijk dat de spelers nog niet klaar waren om te voetballen na de emoties. Daarna kregen we een normale wedstrijd te zien.

Na het uitvallen van Vadis Odjidja leek AA Gent het noorden kwijt, tot ergernis van de coach. Zijn spelers begonnen zomaar ballen weg te trappen. Zo riepen ze die laatste gelijkmaker over zich af.

Met 22 op 24 zet Gent het gemiddelde van een kampioen neer, maar het kwaad is vroeger al geschied. Hoeveel kansen hebben ze de nek niet omgewrongen? Zonde, want het goeie voetbal van AA Gent hoort thuis in Play-off I.

Hoe kan je zo matig voetballen met Antwerp?

Antwerp heeft zijn ticket beet, na een overwinning met de hakken over de sloot in Leuven (0-1). Voor de zoveelste keer speelden ze slecht en wonnen ze toch. Omdat Antwerp kan rekenen op een uitstekende doelman. Jean Butez moet zelfs meer ballen pakken dan zijn collega van staartploeg Seraing. Het blijft een raadsel hoe je met dit team zo matig kan voetballen. Is de ploeg toch niet zo goed als wij denken? Dan is een plaats in de top 4 een hele goeie prestatie van Brian Priske. De coach heeft een keer geroepen dat Antwerp goed voetbal zou brengen als de zon ging schijnen. Begin er maar aan dan.

De nieuwe CEO mag niet zwichten voor het lobbywerk

Onderaan het klassement zijn de teerlingen ook geworpen. Seraing speelt barragematchen om het behoud tegen RWDM, KV Oostende en Zulte Waregem zijn gered. Enkele jaren geleden speelden KV Oostende en Zulte Waregem nog Play-off I en serveerden ze ons een geweldige bekerfinale, nu was het voetballen met de billen toe. Allebei zijn ze als de dood voor een afslanking van de competitie naar opnieuw 16 ploegen. Het wordt een eerste uitdaging voor de nieuwe CEO van de Pro League Lorin Parys. Hij mag niet zwichten voor het lobbywerk.