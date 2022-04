Ik Dien uit Edegem wint UEFA-prijs voor Beste Amateurclub van Europa

Op de Grassroots Awards zet de UEFA misschien wel de echte helden van het voetbal in de bloemetjes. De mensen aan de basis die ervoor zorgen dat voetbal een sport is en blijft voor iedereen.

De prijzen worden sinds 2010 uitgedeeld en Ik Dien is de eerste Belgische club die de prijs voor Beste Amateurclub krijgt. "Een enorme opsteker en erkenning. Het is ongelooflijk", klinkt het bij de club uit Edegem, die in 2024 haar 100e verjaardag viert.

Ik Dien is een voetbalclub die exclusief draait op vrijwilligers, geen enkele betaalde voetballer onder haar leden telt en nooit aan iemand inkomgeld vraagt.

De club telt 819 leden, waarvan 693 spelers verdeeld over 46 ploegen. En de club telt ook 34 verschillende nationaliteiten. "Bijna 15% zijn dames en meisjes. Onze jongste speler is 4 en onze oudste actieveling is 85 jaar. De oudste nog actieve voetballer zag het levenslicht in 1954."