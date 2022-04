Betaalde transfersommen aan makelaars flink geslonken, Anderlecht blijft koploper

Makelaars vangen minder geld

De club die net als vorig jaar het meeste spendeerde aan tussenpersonen is Anderlecht . Paars-wit moest 4,4 miljoen euro afstaan aan makelaars. Al is dat wel bijna 3 miljoen euro minder dan vorig jaar.

De KBVB publiceert jaarlijks een transferrapport dat de twee mercato's van het seizoen omvat. De analyse voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 werd vandaag online gezet. Een eerste opvallende vaststelling: de betaalde transfersommen aan makelaars is flink gedaald. In het seizoen 2021-2022 vingen makelaars en tussenpersonen in ons land 31 miljoen euro op. Dat is ruim 7 miljoen euro minder dan vorig seizoen ofwel een daling van 19 procent.

Veel meer transferinkomsten

Een andere vaststelling: de transfersommen - vooral inkomend - zijn ten opzichte van vorig seizoen een stuk gestegen.

Er werd door alle profclubs in totaal 150,2 miljoen euro neergelegd voor spelers (tegenover 123,3 miljoen in het seizoen ervoor).



In totaal ontvingen profclubs ook 198,5 miljoen euro aan transfersommen (tegenover 196 miljoen euro in het seizoen ervoor). Dat bedrag is dus bijna status quo gebleven.