Ontgoochelde Tadej Pogacar snelt weg na finish: "Niet boos, wel gefrustreerd op mezelf"

Een halfuurtje na de finish stond Tadej Pogacar, fris gewassen, de pers dan toch te woord. Hij gaf alweer een guitige indruk.

"Het was een geweldige ervaring", begon hij zijn lofzang voor de Ronde. "Het ging perfect en de sfeer op de klimmetjes was ongelofelijk."

En toch ... Die sprint in Oudenaarde zal nazinderen. "Mijn ontgoocheling? Ik kon mijn sprint niet doen zoals ik wilde. Ik zat ingesloten. Dat is wielrennen: soms gebeurt dat, soms gaat de zee open."

"Neen, ik was niet boos op de andere renners. Ik was gefrustreerd op mezelf dat ik niet voluit kon gaan."

Pogacar was in het begin ten val gekomen en verloor daar zijn powermeter. "Ik moest vertrouwen op mijn ploegleiding, maar het ging misschien zelfs beter op die manier. Koersen met mijn metertje zou niets veranderd hebben."

Op de Oude Kwaremont - "Ik houd echt van die klim" - imponeerde hij, op de laatste Paterberg sneuvelde Mathieu van der Poel niet.

"Hij kwam naast me en ik probeerde te versnellen, maar er zat niet genoeg meer in mijn benen. Mathieu was echt goed en we waren aan elkaar gewaagd."

Bij zijn debuut eindigt Pogacar dus 4e. Komt hij nog terug? "Ja, zeker en vast. De sfeer gaf me kippenvel. Ik houd van deze koers."