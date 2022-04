Kommer en kwel bij Quick Step: de cijfers achter het zwakste voorjaar dit decennium

Miserie, miserie, miserie. Bij Quick Step-Alpha Vinyl lijkt momenteel álles tegen te zitten. Terwijl The Wolfpack normaal de klassiekers domineert, incasseert het nu de ene klap na de andere door ziekte en pech. Cijfers bevestigen wat iedereen vermoedt: dit is het slechtste voorjaar van het decennium.

Het contrast met vorig jaar kon niet groter zijn. Toen triomfeerde Kasper Asgreen in de Ronde door Mathieu van der Poel te verschalken in de sprint. Ook gisteren was de Deen de beste man bij Quick Step-Alpha Vinyl. Alleen bolde hij binnen… op plaats 23 na pech op de Koppenberg. Het staat symbool voor het klassieke voorjaar van The Wolfpack. Niks blijft hen bespaard. De voorbije weken zag het team van Patrick Lefevere onder meer Yves Lampaert, Julian Alaphilippe en Davide Ballerini uitvallen door ziekte.

Meesterhelper Tim Declercq was zelfs lang out met een hartkwaal. En wie wél fit was, had dan weer de nodige portie pech. Kettingbreuken, lekke banden en valpartijen: Quick Step heeft het allemaal al zien passeren de voorbije weken. Het overzichtje met de beste man van The Wolfpack in de 8 klassieke voorjaarskoersen van World Tour-niveau oogt dan ook bijzonder pover.

Wedstrijd Beste renner Plaats Omloop Het Nieuwsblad Florian Sénéchal 9 Strade Bianche Kasper Asgreen 3 Milaan - Sanremo Florian Sénéchal 14 Brugge - De Panne Michael Morkov 12 E3 Classic Kasper Asgreen 10 Gent - Wevelgem Kasper Asgreen 32 Dwars door Vlaanderen Jannik Steimle 14 Ronde van Vlaanderen Kasper Asgreen 23

Gemiddeld komt dat neer op een 15e plek. Slik. Het voorbije decennium scoorde de ploeg van Patrick Lefevere nooit slechter. Het dieptepunt voor dit jaar was een gemiddelde 8e plek in 2015 en 2016. Quick Step wacht ook nog steeds op een eerste grote zege in een World Tour-koers tijdens het klassieke voorjaar. Alleen in 2016 gebeurde dat eveneens. In alle andere jaren had de ploeg op dit moment minstens één grote vis te pakken. Ook het feit dat The Wolfpack amper 1 podium- en 3 top tien-plaatsen heeft, is ongezien.

Jaar Gem. beste

renner Zeges Podium Top 10 2022 15 0 1 3 2021 5 4 5 6 2020 3 1 4 8 2019 4 4 7 7 2018 5 4 5 7 2017 3 3 5 8 2016 8 0 1 6 2015 8 1 5 7 2014 3 3 4 8 2013 6 1 2 7 2012 4 5 6 6

* In de periode dat de Driedaagse De Panne nog een rittenkoers was is het eindklassement opgenomen in het gemiddelde. En door corona zijn niet alle wedstrijden gereden in 2020.