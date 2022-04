Femke Hermans gaat onderuit in wereldtitelkamp na klap op haar rechterwang

Hermans stapte om 23 u onze tijd in Newcastle (Eng) in de ring tegen de 2 jaar jongere Britse titelhoudster Savannah Marshall.

Met 11 overwinningen was Marshall ongeslagen en die status bleef vannacht overeind. In de 3e van 10 rondes (van telkens 2 minuten) deelde Marshall een linkse hoek uit waar Hermans geen verhaal tegen had: knock-out. Scheidsrechter Howard Foster legde de kamp zonder te tellen stil.

Door deze overwinning mag Marshall in de zomer aantreden tegen de Amerikaanse Claressa Shields, die de titels bij de WBA, WBC, IBF en WBF in handen heeft.

Marshall is van plan op haar elan door te gaan. Na de kamp met Hermans sprak ze vastberaden: "Nu staat er niemand meer tussen mij en Claressa. En ik weet dat ik ook haar kan kloppen."

Claressa Shields zat in de zaal en kon een lachje niet onderdrukken. Ze mocht ook even vooruitblikken op de komende kamp.

"Savannah is niet krachtig genoeg. Ze zal kennismaken met mijn kracht, techniek en een goeie verdediging. Ze zal zich als een amateurtje voelen. Bovendien ben ik Femke Hermans niet", zei Shields.



Shields is van plan om haar titels in Engeland te komen verdedigen. "Maar niet in Newcastle, want Marshall is van hier en haar fans kunnen de juryleden beïnvloeden. Dus ergens in Londen lijkt me een goeie locatie."