De meest beladen match op het WK voetbal? Iran wil tegen de VS "alleen aan voetbal denken"

Het is trouwens de tweede keer dat Iran en de VS mekaar tegenkomen in de groepsfase van het WK voetbal. In 1998 won Iran met 2-1 van de VS in Frankrijk.





Iran is momenteel de nummer 21 op de FIFA-ranking. Skocic denkt dat zijn team de 1/8e finales kan halen. "Ik heb altijd gezegd dat we een heel goed team hebben. We kunnen ons plaatsen voor de tweede ronde."



"Engeland wordt de moeilijkste tegenstander, maar we gaan van onze eigen kracht uit. Er zullen heel veel fans uit Iran in Qatar zijn, het zal voelen als een thuismatch. Hopelijk kunnen we hen iets geven om te vieren."