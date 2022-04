Sporza-sterren voor de Ronde van Vlaanderen: onze jury kiest voor deze jokers

***

Tot afgelopen woensdag was hij een schim van zichzelf, maar tussen Roeselare en Waregem was de wereldkampioen veldrijden plots weer springlevend. Net op tijd?

Pas twee weken geleden begon Van der Poel aan zijn wegseizoen, maar na zijn 3e plaats op de Via Roma, een ritzege in de Coppi e Bartali en zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen, heeft hij zichzelf tot topfavoriet gebombardeerd, zo oordeelt onze jury.

En waar blijft Jumbo-Visma, horen we u al denken? Is het oersterke blok dan zo besmet door de situatie rond Wout van Aert?

Tiesj Benoot kan in principe niet speculeren op zijn sprint, ploegmakker Christophe Laporte kan dat wel. De Fransman werd 2e in Harelbeke en Wevelgem. Heeft zijn softwarepakket nog een upgrade gekregen voor de Ronde van Vlaanderen?

Mads Pedersen heeft een gedeeld verleden met Kasper Asgreen: hij werd eveneens 2e bij zijn debuut in dit monument, in 2018 was dat.

Pedersen was uitstekend in Sanremo, kon niet volgen in Harelbeke, imponeerde weer in Wevelgem en viel door de mand in Waregem. Als die wisselvallige lijn wordt doorgetrokken, dan wordt zondag weer een topdag.

Stefan Küng legt met een beetje verbeelding het omgekeerde parcours af: in Harelbeke werd hij 3e, in Waregem 6e en tussendoor cijferde hij zich weg voor kopman Démare in Wevelgem. Een solo van de Paterberg tot de Minderbroedersstraat in Oudenaarde is hem op het lijf geschreven.

Anthony Turgis werd 2e op de Via Roma, maar behaalde de voorbije koersen geen top 10-plaats meer in Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen ligt hem evenwel, zo bewees hij met een 4e plaats in 2020.

Aan de start in Antwerpen kan één renner alvast zeggen dat hij dit seizoen al een monument gewonnen heeft: Matej Mohoric is na zijn zege in La Primavera niet aan het lanterfanten, zo bewees hij in de E3 (4e) en Gent-Wevelgem (9e).