Slechts 2 fitte renners: Israel-Premier Tech start niet in de Ronde van Vlaanderen en Scheldeprijs

2 dagen later is er geen beterschap. Integendeel.

"Het was een begrafenisstemming toen we het nieuws aan de ontbijttafel vernamen. Het is niet grappig meer", zuchtte Vanmarcke bij de start in Roeselare.

"We moeten nu door deze enorm zure appel bijten"

Taj Jones, die woensdag wel nog meereed, heeft ook een plekje in de ziekenboeg opgenomen.

Ploegleider Dirk Demol: "Ik kan een enorm lange lijst renners opnoemen die ofwel in de lappenmand liggen na val ofwel ziek in bed steken. Voor de Ronde had ik nu nog slechts twee fitte renners over."

"Wij hebben contact opgenomen met de organisatoren en onze situatie uitgelegd. Starten in Antwerpen is dus niet aan de orde."

"Hoe het nu verder moet? Uitzieken en rekenen op de jongens die stilaan uit hun revalidatie komen."

"Ik hoop dat we in Parijs-Roubaix weer op volle getalsterkte staan wat betreft onze 'kasseirenners'. We moeten nu door deze enorm zure appel bijten, maar hopelijk komen we sterker terug uit deze zwarte periode."