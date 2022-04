Peter Vandenbempt deelt ideale WK-loting, met ook één cruciale factor: “Beter laat uit de trommel"

Zet u schrap om 18 uur. Dan bepaalt het lot welk parcours de Rode Duivels te wachten staat richting de wereldtitel in Qatar. Wordt de groepsfase opnieuw een formaliteit? En wie komt terecht in de gevreesde "Poule de Doods"? Peter Vandenbempt blikt vanuit de oliestaat vooruit en benadrukt: "Het wordt belangrijk om straks laat uit de trommel te komen."

Iedere keer de balletjes bovengehaald worden, barst de discussie weer los: beter een eenvoudige poule voor de Rode Duivels of liefst wat vroeg weerwerk? Peter Vandenbempt heeft een duidelijke voorkeur: "Ik vind het goed om minstens één stevige tegenstander te hebben in de groepsfase", vertelt hij vanuit Qatar. "Bij een te zachte aanloop met enkel hapklare brokjes loop je het risico om verrast te worden in de 1/8e finales. Een goeie sparringpartner - en dan niet in de laatste wedstrijd, zoals in Rusland tegen Engeland - zou volgens mij ideaal zijn."

"Wie toch liever een makkelijke route naar de volgende ronde heeft, moet hopen op Mexico of de Verenigde Staten uit pot 2. De rest is toch steviger. Uit pot 3 wil je dan Tunesië, Iran of Zuid-Korea. En uit de laatste pot Saudi-Arabië - ideaal om de demonen van 1994 te verjagen."

"En als het meteen aantrekkelijk mag zijn? Dan wil je uit pot 2 een derby tegen Nederland of Denemarken - een match die veel mediabelangstelling zal hebben en ook op het EK plezant was. Uit de volgende pot zou ik zeggen Servië. Een geweldige ploeg met onder meer Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic en Dusan Tadic." Al is dat scenario eigenlijk niet mogelijk, aangezien er per pot slechts 2 Europese landen mogen zitten. "En tot slot Canada - na 36 jaar er weer bij op het WK - met opwindende youngsters als Jonathan David en Alphonso Davies in de ploeg. Let wel op, want met die 3 tegenstanders kan je er zomaar uitliggen."

Voor Vandenbempt mag Canada uit de bus komen als de Duivels een aantrekkelijke loting willen.

Hopen op extra recuperatietijd

Uiteraard is dat niet het plan van Roberto Martinez en co. De Rode Duivels hopen nog één keer te kunnen uitpakken met de Gouden Generatie. Vandenbempt weet dat er dan één factor mogelijk van cruciaal belang zal zijn tijdens de loting. "Het wordt belangrijk om laat uit de trommel te komen", benadrukt de commentator. "Kijk, doordat het toernooi in november gespeeld wordt - ik blijf dat waanzin vinden - is er een week voor de openingsmatch nog competitievoetbal. Je krijgt dus liever vijf dagen extra recuperatietijd."

"Vroeg of laat beginnen kan bijgevolg een grote impact hebben op de rest van het toernooi. Net zoals het vier jaar geleden in Rusland een factor was wie veel moest reizen. En de klimatologische omstandigheden in Brazilië een grote rol speelden - de Italianen moesten toen aan de baxter na hun matchen in Manaus. Die twee elementen zijn nu niet van belang."

De officiële loting wordt ook de eerste keer dat Qatar zich echt kan tonen als WK-organisator. Voelt Vandenbempt dat aan de sfeer in de oliestaat? "Buiten de obligate vlaggetjes op het vliegveld niet echt", lacht hij. "Het valt wel op dat er nog geweldig veel werk verzet moet worden. Op weg van het hotel naar het mediacentrum moesten we tussen de auto's stappen, omdat de voetpaden allemaal opengebroken zijn. Ook de hotels zijn nog in volle aanbouw." "Het blijft toch vreemd om hier in de woestijn te zitten. Ondanks het feit dat dit toch een historische gebeurtenis wordt, voel je niet hetzelfde borrelende verlangen als voor het WK in Brazilië of Zuid-Afrika."