Linde verkent de Ronde van Vlaanderen in 5 etappes, Karl daagt haar uit: "Niet te lui, hé"

De koerskoorts stijgt, want zondag wordt de Ronde van Vlaanderen gereden. Ook Linde Merckpoel verheugt zich op deze hoogdag. De vlogster is zo enthousiast dat ze besloten heeft om deze week zelf op de koersfiets te stappen. Haar missie: gespreid over 5 dagen samen met enkele bekende helpers de Ronde voltooien. Maar dat vindt commentator Karl Vannieuwkerke iets te simpel. Bekijk hier de avonturen van Linde.

Linde neemt je mee naar haar tuinhuis - of in haar woorden: "Mijn kot” - waar ze haar koersfiets van onder het stof haalt. Haar plan is om elke dag 50 kilometer van het Ronde-parcours af te leggen. Maar dat vind Karl Vannieuwkerke iets te eenvoudig.

Er zijn in Diksmuide aan de IJzer oude ventjes die elke dag 90 kilometer fietsen. Ben jij een beetje lui geworden? Karl Vannieuwkerke

”Er zijn in Diksmuide aan de IJzer oude ventjes die elke dag 90 kilometer fietsen. Ben jij een beetje lui geworden?”, suggereert Vannieuwkerke. “Ik ga je elke dag een challenge geven”.



De commentator had evenwel ook tips veil. Zo gaf Vannieuwkerke mee om haar zeemvel vol met uiervet te smeren om daarna haar broek aan te doen. "Blauwe Nivea is ook perfect", wist Karl, dat heeft Linde misschien eerder liggen met haar kleine kindje. Linde stelt ook de vraag aan haar volgers op welke plekken ze zeker moet stoppen op het parcours. Bij een boeiend persoon, een fantastische plek, een leuk cafeetje of bevoorrading. Of bij een goede masseur die haar billen kan masseren. Tips welkom.



En nu ga ik mijn ketting smeren. Of bellen naar iemand die weet hoe ik mijn ketting moet smeren en ze effectief ook smeert. Linde Merckpoel

Etappe 1: met José De Cauwer vanuit Antwerpen

José De Cauwer wacht haar op aan de Grote Markt in Antwerpen, waar zondag de 106e Ronde start. Ook Linde begint er aan haar eerste 65 kilometer van de Ronde tot in Schoonaarde. De eerste challenge van Karl: "Zorg dat jullie zondag op de een of andere manier in beeld komen op de grootste koerszender van het land: op Eén." Linde had van een van haar volgers een tip gekregen dat Bazel een van de mooiste dorpen was in Vlaanderen. Ook José was er superenthousiast over, dus zijn ze na 15 kilometer even afgeweken van het parcours om het pittoreske dorpje te bezoeken. In Bazel vraagt Linde zich af op welke manier ze de challenge van Karl gaan verwezenlijken. José heeft wel een idee op welke plaats hij daarvoor moet zijn. José neemt haar mee naar Hamme, waar vrienden van José een spandoek hebben liggen op de grond met daarop “Spurt groet José”, Linde zet er haar naam bij.

Etappe 2: Mattentaarten zoeken Stefanie Planckaert

De tweede dag was haar helper Stefanie Planckaert, de dochter van Eddy Planckaert, die de Ronde won in 1988, Stefanie’s geboortejaar. De tweede challenge van Karl: "In Geraardsbergen hebben ze de beste mattentaarten van het land, maar is dat waar?" Karl daagt de dames uit om op zoek te gaan naar de beste mattentaart van de Vlaamse Ardennen.



Op de wekelijkse markt in Lede gingen ze op zoek naar mattentaarten, ze troffen er Dina, "de Koningin van Geraardsbergse mattentaarten". In Herzele ging de zoektocht verder met matig succes, omdat de mattentaarten bij sommige bakkers al uitverkocht waren. Na de belangrijkste taak - de mattentaarten proeven - luidde het unanieme besluit dat Dina wint.



Op het eind van haar tweede etappe, aan de voet van de Oude Kwaremont, bezorgde Linde persoonlijk de beste mattentaart bij Karl, waar hij die avond zijn show "Vive le Vélo, Leve de Ronde" presenteerde.

Etappe 3: Kort keren met Tim uit Thuis

Op dag 3 fietste ze met helper Jeroen Lenaerts, oftewel Tim uit de serie Thuis, van aan de voet van de Oude Kwaremont tot aan de Berendries. De tocht begon met de historische woorden: "Hellingen heb ik nog nooit gedaan."



Challenge 3 van Karl: "Ga op zoek naar de beste plekjes om te supporteren voor de coureurs tijdens de komende Ronde." En dat plekje is bij Carine en Jacques, een enthousiast koppel op de Kortekeer, waar de 2 binnengeroepen werden op de koffie. De koersgekke Carine stond klaar in haar gele vestje om te zwaaien naar iedereen die de Kortekeer opreed, met of zonder fiets.

Ik heb nog nooit in mijn leven een helling gedaan. Linde Merckpoel