Laurent "Het Monster" Depoitre doet er nog 2 jaar bij in Gent

"Le Monstre (Het Monster, red) verlengt." Zo kondigt AA Gent de nieuwe overeenkomst met de aanvaller aan. Tot in 2024 ligt Laurent Depoitre vast in de Ghelamco Arena.

Depoitre is aan zijn tweede ambtstermijn bezig bij AA Gent. Na passages bij FC Porto in Portugal en Huddersfield Town in Engeland keerde hij in 2019 terug.





Samen met Roman Jaremstjoek en Jonathan David vormde Depoitre een aartsgevaarlijk aanvalstrio.





De eerste twee hebben het schip verlaten, maar met de komst van Tarik Tissoudali heeft hij een nieuwe compagnon gevonden. Samen zijn ze dit seizoen goed voor 32 goals en 13 assists.





En als alles volgens plan verloopt, laat het duo ook zijn tanden zien in Play-off I. Op 2 speeldagen van het einde is AA Gent erin geslaagd om zich op te werken naar de 4e plaats in het klassement.