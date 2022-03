Einde van een tijdperk: Rode Duivels zijn na 4 jaar eerste plaats op FIFA-ranking kwijt

Soms deed men er wat lacherig over, maar het was toch een prestatie om trots op te zijn: de Rode Duivels waren sinds 20 september 2018 onafgebroken de nummer één op de FIFA-ranking.

Aan dat tijdperk is nu een einde te komen. Nadat Brazilië vorige maand nog de koppositie had laten liggen, neemt de Seleção na een zege tegen Bolivia nu wel de eerste plaats in. België zal tweede staan op de nieuwe ranking die de FIFA straks publiceert.

Roberto Martinez liet eerder optekenen dat hij er niet wakker van zal liggen. "Dat was ooit een doel, maar is het nu niet meer", bekende de bondscoach. "Het was knap voor zo’n klein land en alleen Brazilië en Spanje deden het ooit beter. Vier jaar nummer één zijn was mooi."

Bovendien is er voor bijgelovige lezers ook een positieve kant: de nummer één op de FIFA-ranking werd nog nooit wereldkampioen.