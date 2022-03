Club Brugge-coach Schreuder: "Buchanan zit niet in de selectie tegen Beerschot"

Alfred Schreuder kreeg veel vragen over zijn aanvallende spelers op de persbabbel. Over Tajon Buchanan was hij duidelijk. "Buchanan zit niet in de selectie. Hij komt pas morgenochtend terug en heeft alles gespeeld bij Canada. Hij zal dus niet op tijd klaar zijn." Het feit dat de Canadees niet zal spelen tegen Beerschot komt Noa Lang misschien wel goed uit. Ook bij het Nederlandse elftal kon hij namelijk geen minuten maken. Tegen Beerschot komt daar misschien verandering in.