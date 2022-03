Na Dwars door Vlaanderen is er heel wat stof om over na te kaarten in Vive le Vélo, Leve de Ronde. Karl Vannieuwkerke ontvangt vandaag mooi volk. De vloggende profrenner Bas Tietema is te gast, net als Allan Peiper en Bert De Backer. Kijk nu naar de uitzending op Eén of op deze pagina.