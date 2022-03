Kasper Asgreen over Ronde van Vlaanderen: "Ik verwacht zondag een agressieve koers"

Sporza nestelde zich in het spoor van Kasper Asgreen tijdens de parcoursverkenning van de Ronde van Vlaanderen. En hoewel de Deen vorig jaar het Monument won, blijft hij zijn bescheiden zelve.



"Op dat vlak ben ik een typische Deen: voetjes op de grond, niet te opzichtig. Ik werk hard en geloof dat ik de dingen kan bereiken die ik wil bereiken. Ik ben geen harde roeper of een typische ster zoals Sagan. Ik ben rustiger", omschrijft Asgreen zichzelf.



Zondag start hij opnieuw als kopman van Quick Step-Alpha Vinyl. "Ik vul dat op mijn manier in, ik heb geen schrik om die leidersrol op mij te nemen. Ik wil elke koers winnen, maar dat is natuurlijk onmogelijk. In het wielrennen leer je wel om te gaan met verliezen, al is het wel mijn bedoeling om regelmatiger te gaan winnen."



"Ik verwacht zondag een agressieve koers. Het is goed dat Mathieu van der Poel terug is en dat Tadej Pogacar erbij komt. Ook Mads Pedersen en Trek zijn sterk, FDJ ook. Er is veel kracht in het peloton om het blok van Jumbo-Visma open te breken."