In veel landen steeg dinsdagavond de WK-koorts. Marokko en Congo bijvoorbeeld streden in een rechtstreeks duel om een ticket voor Qatar. Die wedstrijd werd in ons land massaal gevolgd, want beide gemeenschappen zijn sterk vertegenwoordigd in België. Kon Congo zich na 48 jaar wachten nog eens kwalificeren? De emoties liepen hoog op in de bruisende Afrikaanse buurt Matongé in Brussel.