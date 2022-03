91.553 toeschouwers - een wereldrecord voor vrouwenmatch - zien Barcelona doorstoten in Champions League

Barcelona is dé vrouwenploeg van het moment: drievoudig Spaans kampioen, dubbel bekerwinnaar en titelverdediger van de Champions League 2021.



Normaal spelen ze hun matchen in het Estadi Johan Cruyff, waar plaats is voor 6.000 m/v. Maar voor deze kwartfinalereturn tegen Real weken ze uit naar Camp Nou. Barcelona Femeni wilde geschiedenis schrijven én inspireren. En met succes. In januari begon de voorverkoop en na 3 dagen waren er al 85.000 tickets de deur uit.



Uiteindelijk stopte de teller bij 91.553. Het vorige record voor een clubmatch in het vrouwenvoetbal was Atletico Madrid-Barcelona in 2019 met 60.739 toeschouwers. De best bijgewoonde vrouwenmatch tout court was de WK-finale van 1999 tussen de VS en China met 90.185 fans in de Rose Bowl in Pasadena.