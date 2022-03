2 keer de Wolfpack in de Tour: ook het vrouwenteam van Quick Step krijgt uitnodiging

Een week geleden maakte Patrick Lefevere bekend dat hij de sprong naar het vrouwenwielrennen had gemaakt.



Lefevere haalde AG Insurance als geldschieter aan boord bij het al bestaande NXTG-team, een Nederlands jongerenteam waar Jolien D'hoore als ploegleidster aan de slag is.

Vandaag behaalde het kersverse vrouwenteam van Quick Step-Alpha Vinyl al een eerste succesje: een ticket voor de eerste Tour de France voor vrouwen.



Ook Plantur-Pura, het wegteam van de broers Roodhooft, kreeg een uitnodiging in de bus. Dat betekent dat veldrijdsters Sanne Cant, Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Yara Kastelijn ook kans maken op een Tour-selectie. Als dat al in hun veldritplannen past natuurlijk.

Net zoals bij de mannen hebben de 14 WorldTour-teams automatisch startrecht. Ook de top 3 van de Continentale ploegen mag zich opmaken voor de Tour.



In totaal komen er 24 ploegen aan start van de allereerste Ronde van Frankijk voor vrouwen, die begint op de dag dat de Tour voor mannen eindigt. Een week later, op 31 juli, staat de laatste etappe op het programma, met aankomst op La Planche des Belles Filles.