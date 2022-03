Scorende (!) Christian Eriksen komt 9 maanden na traumatische avond weer thuis in Kopenhagen

Is de cirkel nu helemaal rond? Christian Eriksen (30) maakte zaterdag zijn rentree bij het Deense nationale elftal, vanavond voetbalt hij weer in het Deense shirt voor de eigen aanhang tegen Servië. Dat doet hij in het Parken Stadion in Kopenhagen, waar hij vorige zomer ei zo na het leven liet tijdens de EK-match tegen Finland.