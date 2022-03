Laat tijdens de Ronde geen vuilnis achter: "Kans is groot dat je een GAS-boete krijgt"

De Ronde van Vlaanderen zal zondag één groot volksfeest worden. In aankomstplek Oudenaarde zetten ze extra in op duurzaamheid en veiligheid.





"Wees voorzichtig als je naar de Ronde van Vlaanderen komt", zegt Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde. "Pas je snelheid aan, want er zullen veel controles worden uitgevoerd."

"Ik raad de mensen ook aan om naar de voorziene parkings te gaan. Die zijn goed aangeduid. Vanuit die parkings zullen shuttlebussen de mensen naar hun precieze bestemming voeren."

Oudenaarde zal zondag ook sluikstorters aanpakken. "We willen van deze Ronde de properste Ronde maken. Duurzaamheid is een belangrijk gegeven dat we met de stad Oudenaarde hoog in het vaandel dragen."





"Er zullen ook GAS-boetes worden uitgeschreven voor mensen die vuilnis achterlaten."

"Gooi dus geen papiertjes en allerhande afval en vuiligheid op de grond, want de kans is groot dat je gezien wordt en een boete krijgt."