Zussen Williams schitteren op de Oscars, film over hun leven wint één beeldje

King Richard was genomineerd voor zes Oscars, waaronder die voor Beste Film. Uiteindelijk sleepte het drama over het leven van de tenniszussen maar een beeldje in de wacht.

Will Smith werd uitgeroepen tot Beste Acteur. Smith, die nooit eerder een Oscar won, speelt in de film de strenge vader en de architect achter het tennissucces van zijn dochters.

Op de rode loper stalen Venus en Serena de show. Ze mochten zelf ook een beeldje uitreiken op het podium.

King Richard was niet de enige film over sport die in de prijzen viel. In de categorie voor beste korte documentairefilm ging het beeldje naar The Queen of Basketball. Die film vertelt het verhaal van Lusia Harris, de enige vrouw die ooit gedraft werd in de NBA. De producers zijn trouwens Stephen Curry en Shaquille O'Neal.