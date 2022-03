Vandegoor over het sprookje van Girmay: "Hij heeft wielerwetten van tafel geveegd"

"Hij is geboren in de hoofdstad van Eritrea op 2.300m hoogte. Dat geeft hem een natuurlijke voorsprong want grote hoogte betekent veel rode bloedlichaampjes en optimaal zuurstoftransport in de spieren. Dat is ook zo voor de veel Colombiaanse renners", weet Vandegoor.

"Hij heeft trouwens ook een VO2max van meer dan 85, dat is bijzonder veel."

"Als junior won hij in een weekend drie disciplines van een Afrikaans kampioenschap, in die zomer kwam hij dan in België rijden en klopte hij ene Remco Evenepoel. Hij kreeg prompt een uitnodiging van de UCI om in Zwitserland een echte opleiding als coureur te gaan volgen. Dat was een cultuurschok voor hem, maar zijn talent is zo wel ontdekt."

"Via een kleinere Franse ploeg kwam hij dan bij de Belgische Wanty-ploeg terecht. Vorige zomer werd hij in Leuven vicewereldkampioen. Zijn naam was in het wereldje dan al gemaakt."