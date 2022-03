N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys is kandidaat-CEO bij Pro League

In januari kregen Vincent Mannaert (Club Brugge) en Wouter Vandenhaute (Anderlecht) een mandaat om de Pro League, de vereniging van profvoetbalclubs in België, tijdelijk te leiden na het vertrek van Pierre François.

Ze engageerden zich toen om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Belangrijke voorwaarde was dat het iemand was die van buiten het voetbal kwam en niet gebonden was aan een club.

Lorin Parys lijkt nu in polepositie te liggen om die vacature in te vullen. De clubs spreken en beslissen vandaag over de kandidatuur van Parys. De 45-jarige Leuvenaar heeft een kort verleden in het voetbal. Hij was iets meer dan een jaar actief als COO (operationeel directeur) bij Club Brugge.