LIVESTREAM: Kijk naar Vive le Vélo, Leve de Ronde

4 dagen lang staat Vive le Vélo volledig in het teken van de Ronde van Vlaanderen.

Karl Vannieuwkerke ontvangt zijn gasten deze keer niet rond de vertrouwde Vive le Vélo-tafel, maar vanuit verschillende wielercafés rond het parcours van Vlaanderens Mooiste.

Naast interessante gesprekken staan er vanavond ook boeiende reportages op het programma. Sammy Neyrinck kroop in het spoor van Lotto-Soudal-ploegmakkers Florian Vermeersch en Victor Campenaerts. Bart Aerts ging op bezoek bij Jesper Skibby, de Deen die 35 jaar geleden door een koersdirecteur werd aangereden op de Koppenberg.

Kijk vanavond naar Vive le Vélo, Leve de Ronde vanaf 21.30 uur op Eén. De uitzending is ook live te bekijken op sporza.be of in de Sporza-app.