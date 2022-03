EK vrouwenvoetbal lokt deze zomer recordaantal toeschouwers

De UEFA mag zich dus opmaken voor een recordopkomst. De resterende tickets worden verkocht volgens het "first come, first served"-principe. De tickets kosten tussen de 5 en 50 pond (6 en 60 euro). Het vorige record dateert van 2017. Toen werden er voor het EK in Nederland 240.000 kaartjes verkocht in de voorverkoop.

Ook de Red Flames zullen deze zomer aantreden op het EK. De tegenstanders in hun poule zijn Frankrijk, Italië en IJsland.