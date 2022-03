Yves Lampaert: "Real Madrid wint ook niet elk jaar de Champions League"

In Wevelgem kwam Ronde-winnaar Kasper Asgreen als eerste van het team binnen, op de 32e plaats. Belgisch tijdritkampioen Yves Lampaert maakte zijn comeback na ziekte met een 39e plaats.

"Ik vond het een klein mirakel dat ik na amper twee trainingen weer kon koersen", reageerde hij. "Ik kon blijven rijden, maar ik miste die versnelling."

"We zaten weer wat in de hoek waar de klappen vallen. Asgreen verloor druk in zijn voorband, Ballerini reed lek en van Lerberghe kreeg last van zijn rug."

"Tja, Real Madrid wint ook niet elk jaar de Champions League."

"Het wordt doorbijten, maar we komen terug", verzekert Lampaert. "Wij moeten vooral keihard blijven werken om onze positie weer in te nemen."