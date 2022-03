Zwitsers steken de draak met Italië, Engelsen winnen na 49e doelpunt Kane

Dat Italië er niet bij is op het WK in Qatar. Dat lieten de Zwitsers nog eens fijntjes weten met een ludiek spandoek.

Daarop hadden ze de zoektermen Italië, Wereldbeker, Qatar en 2022 geprint. Met de correctie van Google: "Bedoelt u Zwitserland?"

Zwitserland was er in de WK-voorrondes in geslaagd om Italië voor te blijven. De Europese kampioen struikelde ook nog eens in de barrages. Donderdag sloeg Noord-Macedonië de fiere Italianen finaal tegen het canvas.