Optimistische Martinez zag "perfecte oefening" en looft 1 Duivel in het bijzonder

Lesje geleerd. De eeuwige optimist in Roberto Martinez kwam op de persconferentie weer naar boven. De bondscoach zette de kleurloze 2-2 van onze Duivels tegen Ierland in de verf als "de perfecte oefening". "We hadden vandaag met onze basiself aan de aftrap kunnen komen, maar dan hadden we niets geleerd."

2-2 tegen Ierland is een bijzonder magere prestatie voor de Rode Duivels, de (voormalige) nummer 1 van de wereld. Toch sprak bondscoach Roberto Martinez na de wedstrijd over "een perfecte oefening." "We kunnen niet verdoezelen dat we teleurgesteld zijn met dit resultaat. Maar we spelen dergelijke wedstrijden om ze in de toekomst te kunnen winnen. We hadden vandaag met onze basiself aan de aftrap kunnen komen, maar dan hadden we niets geleerd."

Onder het motto "oefening baart kunst", selecteerde de bondscoach alleen spelers die minder dan 50 caps op hun palmares hebben staan. "Nu hebben we een vijver van 25 spelers die al ervaring hebben met de nationale ploeg. Daar kunnen we dan uit vissen voor onze WK-selectie."

De Rode Duivels gaven tot twee keer toe een voorsprong uit handen.

Wat hebben we vandaag dan geleerd? "We zijn goed aan de wedstrijd begonnen. Het eerste half uur controleerden we het spel. Maar vanaf het moment dat we die tegengoal slikten, lieten we ons te veel uit ons lood slaan door de emoties van het publiek en de hoge druk van onze tegenstander", analyseert Hans Vanaken.

"Ook onder druk moeten we ballen tonen aan de bal." "Telkens we op voorsprong stonden, voetbalden we beter. Wanneer we een tegendoelpunt slikten, was het vertrouwen aan de bal weg."

Ook de bondscoach zag zijn ploeg breken onder de Ierse druk. "We wisten niet meer hoe we ons moesten gedragen onder die druk."

Zowel op training, als vandaag tussen de lijnen maakte Mangala een goede indruk Roberto Martinez, bondscoach van de Rode Duivels

"In de nationale ploeg moet de jongere garde normaal gezien niet al te veel beslissingen maken in cruciale situaties. Dat doen de meer ervaren spelers. Dat hebben we vandaag gezien en geleerd. Als we een resultaat willen neerzetten op het WK, hebben we 25 spelers nodig die met die druk kunnen omgaan."



Opzet geslaagd dus, volgens positivo Roberto Martinez. "Ik heb deze week ook spelers zien groeien, dat was de bedoeling van deze oefenmatch. Bij sommige Duivels zag je het leiderschap zo naar boven komen." Zo stak Martinez nog de loftrompet op voor debutant Orel Mangala. "Zowel op training, als vandaag tussen de lijnen maakte hij een goede indruk. Zijn evolutie de laatste zes maanden, is indrukwekkend."