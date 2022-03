Niet Verstappen, wel ploegmaat Pérez troeft Ferrari af in veelbewogen kwalificaties

De Formule 1-liefhebbers vielen vanavond van de ene verbazing in de andere. Eerst vond Lewis Hamilton zijn draai niet, de 7-voudige wereldkampioen zette pas de 16e tijd neer. Daarna lagen de kwalificaties lang stil na een heftige crash van Mick Schumacher.

Om te eindigen met een verrassing van Sergio Pérez. Voor het eerst in meer dan 200 grand prixs mag de Mexicaan helemaal vooraan beginnen.

"Het heeft me enkele races gekost", reageerde Pérez met een knipoog. In de kwalificaties troefde hij Ferrari-rijder Charles Leclerc af met 2,5 honderdsten. "Zo'n rondje had ik niet zien aankomen. Gefeliciteerd", zei de WK-leider.

De avondrace van Saudi-Arabië begint morgen met 2 Ferrari's en 2 Red Bulls voorin. Achter Pérez en Leclerc staan Carlos Sainz jr. en Max Verstappen opgelijnd. De wereldkampioen zette de 4e tijd neer in de kwalificaties.

George Russell liet dan weer zien dat de nieuwe Mercedes wél vooruit te branden is. De nieuwe ploegmaat van Lewis Hamilton eiste de 6e chrono op in de straten van Jeddah.