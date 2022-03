Lionel Messi pikt goaltje mee bij Argentinië en spuit mist over toekomst bij nationale ploeg

Veel stond er niet op het spel in Buenos Aires, want Argentinië is al een poosje zeker van het WK. Toch brachten de Argentijnen een sterk elftal tussen de lijnen, met Lionel Messi in de punt van de aanval.



Argentinië monopoliseerde de bal tegen een machteloos Venezuela, dat de schade wel lange tijd kon beperken. Na het openingsdoelpunt van Nicolas Gonzalez, 10 minuten voor de rust, was het voor het thuispubliek dan ook lang wachten op de verlossende 2-0.



Twee snelle goals in het slotkwartier verschaften Argentinië uiteindelijk zekerheid over de winst. Di Maria en Messi trokken hun team over de streep.



Na de wedstrijd wilde de Argentijnse pers weten of het WK in Qatar het laatste kunststukje wordt van Messi bij de nationale ploeg. "Ik weet op dit moment nog niet wat ik na de Wereldbeker ga doen", antwoordde de speler van PSG.



"Na Qatar zal ik een aantal zaken moeten evalueren, dan zullen er waarschijnlijk veel dingen veranderen. Maar ik focus me eerst op de laatste kwalificatiematch, dinsdag tegen Ecuador", aldus Messi, die wel benadrukte dat hij zich goed voelt bij de nationale ploeg.



"Ik heb me altijd gelukkig gevoeld, ook al voor onze eindzege in de Copa America. Het is altijd een fijn gevoel om voor de nationale ploeg te spelen."