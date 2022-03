Lewis Hamilton overleeft eerste kwalificatiesessie niet in Saudi-Arabië: "Kon nauwelijks een bocht nemen"

Bij de Formule 1-reporters in Saudi-Arabië zocht Lewis Hamilton naar een verklaring. "Om weet ik veel welke reden had ik absoluut geen controle over het achterstel van de auto", vertelde hij. "Zo kan je nauwelijks een bocht nemen."

Voor Lewis Hamilton was het al 13 jaar geleden dat hij te traag ging in de eerste kwalificatiesessie. In 2009 in Brazilië zette hij pas de 18e tijd neer in een McLaren.

De laatste keer dat Hamilton eruit ging in Q1 was 5 jaar geleden, eveneens in Brazilië. De Engelsman verloor de controle over zijn Mercedes en crashte op Interlagos.