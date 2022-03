Lewis Hamilton overleeft de eerste kwalificatiesessie niet in Saudi-Arabië

Mercedes is met vraagtekens aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De nieuwe auto presteert nog lang niet op het niveau van een wereldkampioen.

Vorig weekend sleepte Lewis Hamilton nog een 3e plaats uit het vuur na opgaves van de Red Bulls, maar vanavond werd hij opnieuw met zijn neus op de feiten gedrukt.

Op het snelle stratencircuit van Jeddah slaagde Hamilton er maar niet om zijn Mercedes te laten brullen. Met een 16e chrono waren de kwalificaties snel afgelopen voor hem. Na Q1 moest de topcoureur zijn auto al in de pits parkeren.

En dat terwijl zijn nieuwe ploegmaat de 4e chrono reed. George Russell ging maar liefst 7 tienden sneller dan Hamilton, op tragere mediumbanden nota bene.

"Het spijt me, jongens", sprak Hamilton. Voor de 7-voudige wereldkampioen was het al 13 jaar geleden dat hij - sportief - de strijd moest staken na de eerste sessie. In een McLaren toen.